СКОЛКОВО, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России ставит перед собой задачу после кейса с Booking.com изучить и другие онлайн-сервисы на предмет "гарантии лучшей цены", причем не только на туристическом рынке, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

ФАС выдала 12 ноября Booking.com предупреждение, потребовав в течение месяца исключить из соглашений с российскими партнерами пункт о предоставлении лучшей цены. Ведомство назвало это "требованием о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц". Иными словами, от желающих продать свой вариант размещения через Booking требуется нигде не предлагать его дешевле. Благодаря этому сервис дает туристу "гарантию лучшей цены", обещая возместить разницу, если тот где-то найдет этот вариант по более низкой цене.

"Поскольку мы такие же технологические и алгоритмические решения видим как весьма и весьма распространенные на других рынках, где есть не важно какие сервисы, то я понимаю, что сегодня эта история с Booking является кейсом, который будет иметь эталонное значение… Поэтому мы, конечно же, ставим перед собой задачу, и мы проводили совещание, где я уже сформулировал это своим коллегам, и я не скрываю этого, что мы посмотрим такие же платформенные решения и на других рынках", — сказал Артемьев.

"Сейчас рано называть компании, но там, где используются подобного рода алгоритмы, а много где они используются, как цена рассчитывается, мы будем возбуждать дела", — добавил глава ФАС.

Говоря о специфике рынков, он отметил, что сферы могут самыми разными. "Начиная с системы бронирования авиационных билетов. Это может быть книжная торговля, это могут быть самые-самые разнообразные рынки, где есть электронная торговля. Вот возьмите бизнес интернет-торговли — где есть интернет-торговля, там всегда может быть заложен такой алгоритм либо его там нет",- подытожил Артемьев.