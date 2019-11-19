МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль МТС за III квартал по МСФО составила 18,4 миллиарда рублей против 37 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании. "На динамику чистой прибыли повлияли, с одной стороны, высокие операционные показатели, а с другой — более высокие процентные расходы", — поясняет МТС.

Выручка по МСФО в третьем квартале выросла на 4,6% — до 133,9 миллиарда рублей, отмечают в компании.

"Это полностью органический рост. Мы полностью ушли от неорганического эффекта, который был в прошлые периоды, связанные с приобретением банка", — сказал журналистам президент МТС Алексей Корня. В сообщении уточняется, что увеличение выручки достигнуто благодаря росту пользования услугами передачи данных и росту потребления финтех-продуктов, услуг МТС Банка и других цифровых сервисов.

Показатель OIBDA вырос на 5,9% — до 62,8 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA увеличилась до 46,9% с 46,3%. Рост OIBDA обусловлен сильными результатами в России и положительной динамикой этого показателя на всех рынках присутствия на фоне роста пользования услугами передачи данных и другими цифровыми сервисами.