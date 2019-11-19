МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. МТС до конца 2020 года сократит до 600 салонов розничной сети, сообщил президент МТС Алексей Корня на пресс-конференции.

"Мы подтверждаем свою амбицию по сокращению розничной сети до конца года на 200-300 салонов", — сообщил журналистам Корня.

"В среднесрочной перспективе, а именно до конца следующего года, мы видим сокращение до 600", — добавил он. Как уточнили в пресс-службе компании, сокращение стартовало в начале третьего квартала 2019 года и закончится в конце 2020 года.

По итогам третьего квартала текущего года, количество розничных точек сети МТС сократилось на 24 салона и составило 5857.

Ранее, в августе, МТС и "М.Видео" объявляли о партнерстве, в рамках которого был открыт первый совместный магазин цифровых гаджетов. По словам президента МТС, "компания довольна партнерством и планирует дальше его развивать".

"Мы идем сейчас совместно с превышением бизнес-кейса и по показателям, и по выручке, и по сервисным направлениям. Мы рассматриваем с коллегами из "М.Видео" ряд новых локаций и заходим в следующий год с мыслями о тиражировании в регионы", — добавила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. Она уточнила, что это будут Санкт-Петербург и города-миллионники.