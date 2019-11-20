МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" одобрил приобретение компании DataLine ("ДатаЛайн"), второго в РФ игрока рынка центров обработки данных (ЦОДов), сообщается в пресс-релизе "Ростелекома".

"Совет директоров компании одобрил сделку по приобретению дочерней компанией "Ростелекома" — ООО "ЦХД" (ГК "Ростелеком — Центры обработки данных") — 100% долей ООО "ДатаЛайн", второго после ГК "Ростелеком" игрока рынка центров обработки данных", — говорится в сообщении.