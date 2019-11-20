МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Структура Алексея Мордашова и банк "Россия", являющиеся сейчас совладельцами Tele2, в рамках сделки по консолидации "Ростелекомом" 100% сотового оператора получат акции "Ростелекома", сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев.

Сейчас 55% Tele2 принадлежит компании Tele2 Russia Holding AB, которая в свою очередь на 50% принадлежит ВТБ, на 40% — Invintel B.V. Мордашова и на 10% — банку "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров. "Ростелеком" владеет 45% сотового оператора и намерен консолидировать 100%, совет директоров одобрил сделку 13 ноября. Глава "Ростелекома" тогда сообщил, что компания передаст 10% своих акций структуре "Телеком Инвестиции", представляющей интересы действующих акционеров Tele2, не раскрыв состав ее владельцев.

"Они (структура Мордашова и банк "Россия" — ред.) будут присутствовать в акционерах "Ростелекома" и те акции, которые будут в компании "Телеком Инвестиции", будут управляться дальше нами совместно. Это не касается пакета, который мы передаем фактически на управление в плане голосов по директивным вопросам государства", — сказал Соловьев в кулуарах форума "Россия зовет". Он не уточнил, как распределятся доли ВТБ, Invintel и банка "Россия" в компании "Телеком Инвестиции".

Сделка по приобретению "Ростелекомом" 55% долей в Tele2 состоит из трех частей, ее суммарный объем — 132 миллиарда рублей. Акционеры рассмотрят сделку на внеочередном собрании 18 декабря.

Первая часть сделки — приобретение 10% долей в Tele2 путем обмена на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе дочернего ООО "Мобител". Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 миллиарда рублей. Обмен будет произведен со специальной проектной компанией "Телеком Инвестиции", которая будет представлять интересы нынешних акционеров Tele2.

Вторая часть — приобретение 27,5% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" за денежные средства, привлекаемые в результате допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома", размещаемой по закрытой подписке в пользу банка ВТБ по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, сумма сделки — 66 миллиардов рублей.

Третья часть — приобретение 17,5% долей в уставном капитале "Tele2 Россия" за денежные средства, сумма сделки — 42 миллиарда рублей, которые планируется привлечь в виде кредитов.