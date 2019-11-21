МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Директор департамента технологической политики Microsoft Россия Дмитрий Халин с 2020 года займет должность вице-президента МТС по облачным и цифровым решениям, Татьяна Чернышева с 27 ноября текущего года станет вице-президентом по управлению персоналом, сообщила пресс-служба МТС.

"ПАО "МТС", крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о новых назначениях в руководстве компании. Должность вице-президента по управлению персоналом с 27 ноября 2019 года займет Татьяна Чернышева, а на должность вице-президента группы МТС по облачным и цифровым решениям 1 января 2020 года будет назначен Дмитрий Халин. Обе кандидатуры утверждены советом директоров в должностях членов правления ПАО "МТС", – говорится в сообщении.

Ранее должность вице-президента по облачным и цифровым решениям занимал Валерий Шоржин, пост вице-президента по управлению персоналом – Мария Голяндрина. Как следует из материалов МТС, Халин и Чернышева с 1 января 2020 года заменят Шоржина и Голяндрину в правлении компании. Остальные члены правления сохранят свои места.

"Уверен, что высокие управленческие компетенции, знания и опыт новых топ-менеджеров станут катализатором развития новых направлений, продуктов и сервисов для наших клиентов", – прокомментировал новые назначения президент МТС Алексей Корня.

Халин с 2007 года входит в правление Microsoft в России, с 2013 года возглавляет департамент технологической политики, исполняет обязанности генерального директора "Майкрософт Девелопмент Центр Рус" и отвечает за реализацию стратегии по искусственному интеллекту.

Чернышева с 2017 года возглавляет практику по развитию лидерства московского офиса консалтинговой фирмы Spencer Stuart International. В 2016-2017 годах занималась собственными проектами в области HR-консалтинга.