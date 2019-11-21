МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российская "дочка" Apple просит Суд по интеллектуальным правам (СИП) аннулировать патент на полезную модель "Мобильный телефон с экстренной связью", выданный в 2013 году российскому изобретателю Арташесу Икономову, следует из опубликованного определения суда.

"Дочка" Apple просит признать недействительным решение Роспатента от 9 августа 2019 года. Этим решением ведомство отклонило возражения компании, требовавшей признать патент Икономова на полезную модель недействительным.

В описании патента говорится, что модель Икономова позволяет осуществить соединение со службой спасения или другими абонентами, например, в тех случаях, когда отсутствует или не работает СИМ-карта или нет положительного баланса.

При этом описанный изобретателем телефон может отправить либо CMC с заранее составленным текстом из базы данных текстовых сообщений с вложением точных координат устройства, либо письмо на электронную почту, либо соединиться со службой спасения через модуль связи со службой спасения.

В своем возражении, направленном в Роспатент, Apple заявила, что заявка Икономова не соответствует критерию "новизна". В частности, компания сослалась на три опубликованных в 2012 году американских патента, которые обладают признаками, описанными российским изобретателем. Роспатент, отклоняя возражения, отметил в решении, что в каждом из противопоставляемых американских патентов отсутствуют какие-либо из элементов, предложенных Икономовым.

Заявление ООО "Эппл Рус" поступило в СИП 8 ноября, он принято к производству, предварительные слушания по делу назначены на 2 декабря.