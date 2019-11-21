МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Компания PayPal покупает американский сервис по поиску скидок Honey за 4 млрд долларов, сообщает The Verge.

На данный момент 17 млн человек ежемесячно пользуются инструментами расширения. Honey позволяет отслеживать цену на товар, получать уведомления, составлять списки покупок и дает право на участие в программе лояльности.

Платежный сервис PayPal использует 300 млн человек. Компания планирует расширить свою аудиторию и добавить функции Honey в свои сервисы.

"Заявления Honey о том, что они кладут деньги в карманы их пользователей, как раз совпадают с тем, что мы хотим сделать. Мы хотим, чтобы электронная коммерция и финансовые сервисы стали более доступными, более веселыми и простыми в использовании", — заявил старший вице-президент компании Джон Кунц.

Приобретение Honey позволит PayPal выдержать конкуренцию с Apple, Google, Facebook и другим компаниям, которые вышли на рынок электронных платежей.



