МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).

Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.

В июле теми же авторами одновременно был внесен законопроект, вводящий с 1 января 2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Штраф в нем для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Однако пока этот законопроект не прошел даже первое чтение.