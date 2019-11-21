МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. "WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру", — сообщил он в своем Telegram-канале. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp, а также в особенностях самой программы, намеренно встроенных разработчиком. Он посоветовал всем, кто жаждет приватности, удалить данный мессенджер со своего телефона.

Дуров не первый раз критикует WhatsApp за "прорехи" в безопасности, объясняя их стремлением мессенджера, равно как "материнской" Facebook, делиться информацией с каждым, кто утверждает, что работает на правительство. Бесспорно, все мессенджеры, в том числе, Telegram, в определенной мере уязвимы, но то, что допускает WhatsApp, техническими огрехами не объяснишь, уверен он.

НЕУЯЗВИМЫХ НЕТ

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с мыслью, что неуязвимых нет, однако никаких критических отличий, на которые намекает Дуров, в этом плане не существует.

"В прошлом году мы обнаружили уязвимости высокого уровня риска в 38% мобильных приложений для iOS и в 43% приложений для платформ под управлением Android. В октябре была выявлена уязвимость в "наиболее защищенном" мессенджере Signal, которая позволяет шпионить за пользователями. А в августе нашли вредоносный код в популярном мобильном приложении CamScanner для Android, которое загрузили из Google Play более 100 миллионов раз", — приводит пример руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня.

"У WhatsApp, действительно, есть серьезные проблемы с безопасностью, но Дурова как бизнесмена, скорее всего, беспокоит то, что аудитория конкурента пока в семь раз больше, чем у его собственного продукта. При этом безопасность – одно из преимуществ, на которых строится позиционирование Telegram, поэтому неудивительно, что Дуров не упускает возможности ткнуть конкурентов лицом в проблемы в этой области", — полагает основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.

При этом доказательств абсолютной безопасности Telegram также не существует. Более того, Telegram, который иногда выпускает обновления по нескольку раз в день, может на практике оказаться даже менее безопасным, чем WhatsApp, так как такое частое обновление свидетельствует о большом количестве ошибок в коде продукта, а именно таким образом появляется большая часть уязвимостей. Открытый протокол и часть кода в такой ситуации мало что меняют, подчеркнул эксперт.

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин при этом считает, что слова Дурова можно объяснить конкурентной борьбой между двумя мессенджерами. "Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он (конкурент) отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", — сказал Волин РИА Новости. Это может пойти только на пользу пользователям, добавил он.

КРИЗИС ПРИВАТНОСТИ

Вице-президент по развитию КРОС Ксения Трифонова напомнила, что WhatsApp – это часть корпорации Facebook, которая после истории с Cambridge Analytics и обвинениями в участии в схемах по влиянию на американские выборы, очень сильно меняет алгоритм работы – как свой, так и остальных активов.

"Теперь при выдаче постов Facebook учитывает активность человека и проверяет его реальные связи с его френдами, теми, кто его лайкает и так далее, и за пределами сети – то есть и в Instagram и, соответственно, в WhatsApp", — говорит она. В этом можно убедиться самому – все они предлагают контакты и сообщения одних и тех же людей.

По словам Трифоновой, нужно просто отдавать себе отчет в этом, потому что наши данные уже давно нам не принадлежат. С этим просто нужно смириться. Нормы приватности размываются и меняются, в том числе, в угоду общественной безопасности.

Стремительно растущие возможности фиксации и, главное, сопоставления данных о различных аспектах поведения человека в общественных местах и в интернете заставляют сферу частной жизни сжиматься подобно шагреневой коже, согласен заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. С одной стороны, неприкосновенность частной жизни гарантирована нам Конституцией РФ, с другой – ежедневно информацию о нас собирают десятки технических систем, начиная от спутников ГЛОНАСС и GPS до камер видеонаблюдения.

"Большинство людей не задумываются глубоко о том, что их потребительские привычки и предпочтения, ежедневные маршруты, любимые места отдыха и круг общения могут быть установлены практически сколь угодно точно и, в принципе, могут оказаться доступны весьма широкому кругу лиц. Однако это уже неотъемлемая черта современности", — рассуждает он.

НУЖЕН ЛИ ТЫ СПЕЦСЛУЖБАМ США?

Возможно, в некоторых случаях действительно стоит отказаться от WhatsApp. Но наивно уповать на то, что смена мессенджера поможет решить фундаментальную проблему "сжатия" приватности, полагают эксперты.

Надежной информации о наличии запрограммированных уязвимостей мессенджеров нет и не будет, однако относительно недавний эпический поединок Telegram с Роскомнадзором позволяет предположить, что с шифрованием у сервиса Дурова дела в настоящий момент обстоят лучше, чем у WhatsApp, предполагает Садыков. При этом критически важную информацию не стоит доверять ни одному из этих программных средств, добавил он.

Если вам совершенно все равно, какой именно мессенджер использовать, то можно, действительно, отказаться от небезопасного WhatsApp как минимум до того, как будет устранена эта уязвимость, рассуждает Оганесян. Но чаще бывает, что вариантов нет, потому что им массово пользуются люди, с которыми вы связаны, или существуют ограничения на использование других мессенджеров.

"Что касается проблем с безопасностью, то основная претензия Дурова к WhatsApp состоит в предоставлении бэкдоров для доступа к переписке властям, в первую очередь, американским. Поэтому перед тем, как удалять мессенджер, постарайтесь адекватно оценить свой интерес для них", — советует он.

Выбор, по мнению Трифоновой, остается за самим пользователем. Можно удалить WhatsApp, но тогда уж надо удалять и Instagram, и Facebook, чтобы ваши данные не использовались корпорацией Facebook, говорит она.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

По данным компании Deloitte, чаще всего у россиян установлено на смартфоне сразу несколько мессенджеров – в среднем четыре. В России самыми популярными мессенджерами являются WhatsApp (установлено у 83% россиян), Viber (61%), Skype (53%) и Telegram (40%). Facebook Messenger установлен у 38% россиян.

В этой ситуации остается два выхода – уповать на то, что твои частные данные не станут мишенью недоброжелателей либо самому попытаться хотя бы частично защитить свой смартфон. "Программу совершенно точно стоит обновить до последней версии, как и ОС вашего устройства. А также скачивать WhatsApp только из официальных источников (Appstore, Play Store)", — советует Анисеня.

Что касается риска утечки фотографий со смартфона через WhatsApp, то они могут быть скомпрометированы через любое другое приложение, которое имеет к ним доступ. Такое разрешение часто выдается самими пользователями. Доступ к контактам выдается реже, но его могут легко получить и вредоносы, установленные с согласия владельца устройства. Нужно не забывать, что сегодня самый популярный способ атаки на пользователей мобильных устройств — это вирусы-трояны, установленные самими пользователями. Поэтому лучше обновлять операционную систему устройства и скачивать приложения только из официальных маркет-плейсов, сказал Анисеня.