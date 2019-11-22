Xiaomi представила в России сразу три новых смартфона: Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и Redmi Note 8T, сообщает компания.

Mi Note 10 стал первым смартфоном марки с 5 камерами и первым в мире смартфоном с камерой на 108 Мп, что обеспечивает 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум.

Версия Pro отличается большим объемом памяти и 8 линзами на основной камере вместо 7 линз у базовой версии.

Более бюджетный Redmi Note 8T получил 4 камеры со сверхширокоугольным и макрообъективами, NFC-чип и поддержку быстрой зарядки.

Цена Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro будет начинаться от 39,990 тысяч и от 44,990 тысяч рублей соответственно.

Стоимость Redmi 8T в базовой комплектации составит 13,990 тысяч рублей.



