Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сообщения о сбоях в работе мессенджера начали поступать после 15.30 мск.
Некоторые пользователи жалуются на проблемы с загрузкой контента в мессенджере, некоторые сообщают о проблемах с отправкой сообщений.
Также некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191122/830590883.html