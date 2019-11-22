МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных с сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. Удали WhatsApp и спи спокойно. Кризис приватности и конкурентная борьба

Сообщения о сбоях в работе мессенджера начали поступать после 15.30 мск.

Некоторые пользователи жалуются на проблемы с загрузкой контента в мессенджере, некоторые сообщают о проблемах с отправкой сообщений.

Также некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram.