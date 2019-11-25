МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров МТС рекомендовал специальные дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию (26,5 рубля на одну АДР), говорится в сообщении компании.

"Совет директоров МТС принял 23 ноября решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров МТС 30 декабря 2019 года утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (26,5 рубля на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей, принимая во внимание финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже ПрАО "ВФ Украина", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 10 января 2020 года, реестр на участие во внеочередном собрании акционеров — 6 декабря 2019 года.

Акционеры МТС на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2018 года в размере 19,98 рубля на акцию (39,96 рубля на АДР) на общую сумму 39,927 миллиарда рублей, за первое полугодие 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 8,68 рубля на каждую обыкновенную акцию (17,36 рубля на одну АДР), на общую сумму около 17,346 миллиарда рублей.