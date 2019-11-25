МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит удобный бесшовный доступ ко всем продуктам экосистемы и "свяжет" их между собой, говорится в сообщении интернет-холдинга.

В нем отмечается, что зарегистрировать единый идентификатор можно будет с помощью телефона или любой электронной почты. В будущем станет доступно создание Mail ID через аккаунт во "ВКонтакте" или в "Одноклассниках". При этом пользователи, которые ранее уже зарегистрировались в отдельных продуктах, смогут продолжить использовать свои учетные записи.

До конца ноября Mail ID будет подключен к Delivery Club и "Ситимобил", голосовому ассистенту "Маруся" и маркетплейсу аптечных товаров "Все Аптеки". В дальнейшем с его помощью можно будет авторизоваться в GeekBrains, "Юле", YouDrive, Boom, Worki и в других проектах. В будущем планируется подключение к сервису внешних партнеров.

Помимо этого, в рамках ранее объявленной стратегии создания экосистемы бренд Mail.ru Group будет расширять свое присутствие рядом с брендами конкретных продуктов. Так, логотип группы уже появился на стартовых экранах мобильных приложений "Почта Mail.ru", Delivery Club, "Все Аптеки", "Ситимобил", а также на автомобилях, подключенных к сервису "Ситимобил". Планируется, что в дальнейшем присутствие бренда Mail.ru Group будет расширено на все продукты экосистемы.