МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Смартфон Mate 30 Pro китайской Huawei выпустят в России ограниченной партией, сообщает "Коммерсант". Вместо сервисов Google он будет поддерживать собственную экосистему компании и магазин приложений AppGallery.

После введения санкций со стороны США компания стала активно разрабатывать свою мобильную экосистему и использовать ее в смартфонах вместо продуктов американской Google. Магазин приложений AppGallery начал работать в России еще в апреле 2018 года. "Мы ожидаем, что до конца 2019 года им будут пользоваться 100 млн пользователей в Европе и России", — сообщил «Коммерсанту» директор Huawei Consumer Business Group в России Тони Ран.

В августе Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS.