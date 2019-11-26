МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин рассказал о своей встрече с руководителями и основными акционерами компании "Яндекс" . В ходе телемоста на форуме "Проектория" он отметил, что это произошло несколько дней назад.

"Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад", — заявил Путин.

Он добавил, что у "Яндекса" есть масштабные и интересные проекты вместе с иностранными партнерами.

"Наше (России — ред.) конкурентное преимущество — в математике", — отметил президент.

Путин указал, что в других странах развиты технологии, налажено производство, есть хорошие специалисты, но нет такой математической школы, как в России.

"Это наше конкурентное преимущество и надо это развивать", — подытожил глава государства.