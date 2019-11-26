Путин сообщил, что несколько дней назад встречался с акционерами "Яндекса"
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин рассказал о своей встрече с руководителями и основными акционерами компании "Яндекс" . В ходе телемоста на форуме "Проектория" он отметил, что это произошло несколько дней назад.
"Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад", — заявил Путин.
Он добавил, что у "Яндекса" есть масштабные и интересные проекты вместе с иностранными партнерами.
"Наше (России — ред.) конкурентное преимущество — в математике", — отметил президент.
Путин указал, что в других странах развиты технологии, налажено производство, есть хорошие специалисты, но нет такой математической школы, как в России.
"Это наше конкурентное преимущество и надо это развивать", — подытожил глава государства.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191126/830603918.html