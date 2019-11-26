МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Голосовому помощнику "Тинькофф банка" очень стыдно за свой ответ клиенту кредитной организации, в котором содержались слова "отрезать пальцы", сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее во вторник клиент "Тинькофф банка" на своей странице в Facebook рассказал, что в ответ на сообщение о проблеме работы отпечатка пальца получил грубый ответ бота, содержащий совет "отрезать пальцы".

"Олег еще молодой голосовой помощник, который обучается на открытых данных. Мы стараемся уберечь его от дурного влияния окружающего мира, но не всегда это получается. Мы провели разъяснительную работу с голосовым помощником, ему очень стыдно за свой ответ, он обещал так больше не делать", — сообщили в банке.

"Тинькофф банк" в июне текущего года представил голосового помощника "Олег". Голосовой помощник, поясняли в банке, должен распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы.