МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Сервис бесплатных объявлений "Юла" запустил видеозвонки, что поможет покупателям оценить товар, не выезжая к продавцу, говорится в сообщении компании.

Видеозвонки реализованы на базе технологий социальной сети "Одноклассники" (как и "Юла", принадлежит Mail.ru Group). "Для осуществления звонков используется нейронная сеть, которая автоматически настраивает параметры сетевого протокола как на этапе дозвона, так и во время звонка. За счет этого существенно сокращается время установки соединения и улучшается качество связи даже при плохом соединении", — говорится в сообщении.

Видеозвонки работают в новых версиях мобильных приложений на iOS и Android. Для установления видеосвязи покупателю сначала нужно начать аудиозвонок и попросить продавца включить видео, или тот может включить видео самостоятельно. При этом для безопасности видеопоток будет затенен, пока покупатель не согласится перейти на видеозвонок, отмечает компания.

В компании рассчитывают, что введение видеозвонков поможет пользователям быстрее принимать решение о покупке и тем самым увеличить количество успешных сделок на сервисе, а также сохранить безопасность сделки.

"Мы встроили видеозвонки в наши приложения, чтобы пользователям не приходилось выходить во внешние мессенджеры — внутри "Юлы" совершать сделки безопаснее", — приводятся в сообщении слова директора по продукту "Юлы" Егора Данилова.

В дальнейшем "Юла" планирует запустить гибкую настройку использования звонков. Например, пользователь сможет полностью скрыть свой номер телефона и оставить возможность звонить ему только через "Юлу", что снизит вероятность получения спама в дальнейшем. Также можно будет полностью убрать возможность звонка и общаться только через мессенджер. Кроме того, звонки можно будет ограничить по времени — например, чтобы не получать их во время сна или работы, рассказали в "Юле".