МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президентом сотового ритейлера "Связной" назначен Евгений Давыдович, который в 2016-2017 годах уже руководил компанией в должности гендиректора, говорится в сообщении "Связного".

"В планах Евгения Давыдовича — продолжить развитие розничной сети и e-commerce "Связного", усилить направление сервисных услуг и новых для компании товарных категорий, а также закрепить за ритейлером статус эксперта в мире технологий для жизни", — говорится в сообщении.

Оксана Гуськова, ранее занимавшая пост президента "Связного", оставляет компанию и сфокусируется на собственных проектах. "За прошедшие полгода мы вместе с командой достигли высоких результатов, которые позволили увеличить операционную эффективность компании и заложить мощный фундамент для будущих побед", — приводятся в сообщении слова Гуськовой.

Давыдович в 2017 году после ухода из "Связного" был назначен председателем правления Бинбанка. В феврале 2018 года он ушел из банка после решения ЦБ о его санации.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании насчитывает 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктах России. В мае 2018 года "Мегафон", владевший 100% акций "Евросети", и группа SLV — контролирующий акционер "Связного" — закрыли сделку по объединению ритейлеров. Контролирующим акционером объединенной компании стал SLV, а "Мегафону" принадлежит 25% плюс одна акция.