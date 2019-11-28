МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбое в ее работе, который начался около 17.00 мск. Это следует из данных на сайте Downdetector.

Сбои произошли в Великобритании, США, Малайзии и Бразилии.

Фиксируются проблемы с загрузкой сети, ленты, а также при при комментировании постов.

Последний сбой в работе мессенджера был зафиксирован в минувшую пятницу, 22 ноября.

Также в четверг сбой произошел и в работе Facebook. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Сингапура, Японии и других стран.

Проблемы в работе сервисов наблюдаются также и в РФ.