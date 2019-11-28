Пользователи Instagram и Facebook сообщают о сбоях в работе сервисов
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбое в ее работе, который начался около 17.00 мск. Это следует из данных на сайте Downdetector.
Сбои произошли в Великобритании, США, Малайзии и Бразилии.
Фиксируются проблемы с загрузкой сети, ленты, а также при при комментировании постов.
Последний сбой в работе мессенджера был зафиксирован в минувшую пятницу, 22 ноября.
Также в четверг сбой произошел и в работе Facebook. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Нидерландов, Сингапура, Японии и других стран.
Проблемы в работе сервисов наблюдаются также и в РФ.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191128/830615686.html