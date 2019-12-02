МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пользователи Windows 7 и 8.1 все еще могут бесплатно обновиться до Windows 10, сообщает bleepingcomputer.com.

Изначально Microsoft предложила пользователям перейти на "десятку" в течение года, и потом официально программа была закрыта.

Однако пользователи заметили, что обновиться все еще можно. Для этого нужна утилита Media Creation Tool, которую можно скачать на официальном сайте, и лицензионная Windows 7 или 8.1.

Один из пользователей Reddit, который называет себя бывшим работником Microsoft, утверждает, что компания специально "ограничила" срок перехода, чтобы быстро нарастить число пользователей новой операционной системы. По его словам, обновиться получится с любым видом лицензии: как с OEM, так и с коробочной версии.



