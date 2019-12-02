МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. ЦБ планирует создать межбанковскую базу данных об электронных устройствах пользователей, чтобы отслеживать мошеннические операции, сообщает РБК со ссылкой на источники в Банке России.

По словам издания, каждый банк собирает и анализирует эту информацию самостоятельно с 2018 года. Создание единой базы позволит выделить "группу риска". В нее попадут разные пользователи, которые заходят в систему с одного устройства и наоборот. Банки получат доступ к оценке каждого клиента ЦБ и смогут, в зависимости от степени риска, проконтролировать его операции.

Технология пока только тестируется, приводит РБК слова представителя Банка России.



