Apple купила у Intel долю в бизнесе смартфонов и модемов за $1 млрд
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Американская Intel продала свою долю в подразделении смартфонов и модемов компании Apple за 1 миллиард долларов, как и было объявлено ранее.
В сообщении Intel отмечается, что после сделки компания сосредоточится на развитии технологий 5G, а также продолжит разрабатывать модемы для приложений, которые не предназначены для смартфонов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191202/830631485.html