МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Американская Intel продала свою долю в подразделении смартфонов и модемов компании Apple за 1 миллиард долларов, как и было объявлено ранее.

В сообщении Intel отмечается, что после сделки компания сосредоточится на развитии технологий 5G, а также продолжит разрабатывать модемы для приложений, которые не предназначены для смартфонов.