МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий продажу электронной техники без российского программного обеспечения (ПО), о чем сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект внесли в июле депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Он запрещает с 1 июля 2020 года продажу в РФ отдельных видов "технически сложных товаров" без предустановки российского ПО.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будут определены правительством. По мнению авторов законопроекта, это могут быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Закон должен обеспечить защиту интересов российского IT-бизнеса и уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, считают авторы.

Предполагается, что ответственность за исполнение закона ляжет на плечи организации-продавца.

Федеральная антимонопольная служба оценивает принятие закона позитивно, так как это позволит расширить возможность выбора для пользователя, поддержать отечественные компании и, кроме того, будет соответствовать зарубежным тенденциям в этой сфере, полагает замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.