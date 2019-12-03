МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Доступ к страницам сайта фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее во вторник сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы сайта одного Shutterstock по решению Генпрокуратуры от 13 ноября и по решению Роспотребнадзора от 7 октября. Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона "Об информации…", предполагающей ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в РФ информации.

"Отдельные страницы shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещённая информация не удалена", — сказал Ампелонский.

Shutterstock — американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку. В настоящее время в ее библиотеке содержится около 260 миллионов изображений.