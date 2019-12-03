Около 100 тысяч россиян зарегистрировались в единой биометрической системе
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Около 100 тысяч человек зарегистрировалось в единой биометрической системе (ЕБС), сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
"Мы запустили механизм удаленной идентификации. Около 100 тысяч человек сегодня в базе, и этот продукт будет развиваться. Я надеюсь, что будет расти количество финансовых организаций, которые будут на основе биометрии предлагать свои сервисы", — сказал он, выступая на форуме Национальной финансовой ассоциации.
ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191203/830634668.html