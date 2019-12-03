МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Около 100 тысяч человек зарегистрировалось в единой биометрической системе (ЕБС), сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Мы запустили механизм удаленной идентификации. Около 100 тысяч человек сегодня в базе, и этот продукт будет развиваться. Я надеюсь, что будет расти количество финансовых организаций, которые будут на основе биометрии предлагать свои сервисы", — сказал он, выступая на форуме Национальной финансовой ассоциации.

ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.