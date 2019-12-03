МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei планирует перенести свой исследовательский центр из США в Канаду, заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Ранее сообщалось, что Huawei начала масштабные увольнения в своем американском подразделении Futurewei Technologies. После того как США внесли Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies стали испытывать трудности в контактировании с коллегами из офиса компании в Китае.

Жэнь Чжэнфэй сообщил, что "центр научных исследований и разработок будет выведен за пределы США и будет перемещен в Канаду". Он отметил, что переезд связан с тем, что компания не может обмениваться сообщениями по почте и созваниваться с сотрудниками в Futurewei. У Huawei уже есть научная и инженерная база рядом с Оттавой, темпы переноса центра из США будет отчасти зависеть от того, сможет ли компания перевезти граждан США в Канаду.

Основатель компании также сообщил о планах Huawei "создать фабрики" в Европе. Жэнь Чжэнфэй допустил, что производство оборудования для сетей 5G за пределами Китая "может стоить чуть дороже", но позволит Huawei заслужить "больше доверия в Европе".

Он также прокомментировал арест финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде в декабре 2018 года по запросу США. Жэнь Чжэнфэй заявил, что "основная цель США – пытаться сокрушить Huawei, а Мэн Ваньчжоу использовалась лишь как пешка".

Финдиректор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в опубликованной в Politico Europe статье заявил, что оборудование 5G китайских компаний Huawei и ZTE может привести к массовой краже персональной информации в ЕС и угрозе жизненно важной инфраструктуре. По его словам, компания Huawei подозревается в шпионаже в Чехии, Польше и Нидерландах, в краже интеллектуальной собственности у конкурентов в Германии, Израиле, Великобритании и США, а также в даче взяток и коррупционной деятельности в Алжире, Бельгии и Сьерра-Леоне. Помпео призвал ЕС полагаться на европейские компании, такие как Ericsson и Nokia, а также южнокорейскую компанию Samsung.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.

В своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с компаниями КНР в области 5G. В частности, с таким предупреждением в адрес Италии выступил американский госсекретарь Майк Помпео. В то же время газета New York Times сообщала, что США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei.