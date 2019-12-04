МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei начала производить свои смартфоны и другие мобильные устройства без компонентов, произведенных в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчетность UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

Ранее, до введения против китайской компании американских санкций, Huawei в производстве использовала компоненты американских производителей Qorvo, Skywork и Broadcom. Сейчас их заменили на китайскиую Hisense и японскую Murata.

В отчете говорится о том, что компании удалось полностью заменить детали в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro.

Пока единственным продуктом с произведенным в США компонентом остался смартфон с операционной системой Android OS от Google. В ближайшее время Huawei планирует заменить это ПО на собственное — HarmonyOS.

Напомним, что в мае текущего 2019 года против китайской телекоммуникационной корпорации Huawei были наложены санкции США. По мнению ряда СМИ, американский президент Дональд Трамп намерен использовать Huawei в качестве давления на власти Китая в торговых переговорах. Минюст США в свою очередь заявлял о том, что Huawei и китайская компания ZTE представляют угрозу безопасности Соединенных Штатов.