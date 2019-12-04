МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" запустит собственные авторизованные сервисные центры "Связной сервис", в которых клиенты смогут быстро отремонтировать свое устройство, независимо от того, где они его купили, говорится в сообщении компании.

Поясняется, что в магазинах ритейлера будут выделены специальные зоны, где будет работать инженер, который сможет провести диагностику устройства и в зависимости от степени поломки предложить дальнейший план действий клиенту. Такие ремонтные центры уже запущены в Вологде и Уфе, а до конца года они откроются в Москве, Красноярске, Воронеже и Рязани.

Указывается, что клиенты также смогут получить услуги гарантийного ремонта, починки телефонов по страховым полисам, страхование бывшей в употреблении техники, проверку качества, а также техническую консультацию. "Гарантийный ремонт производится вне зависимости от магазина, где было куплено устройство: этот может быть как "Связной", так и любой другой магазин. Достаточно иметь при себе квитанцию о покупке товара. В ремонт принимаются смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и многое другое", — говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что все её инженеры проходят обязательную сертификацию у производителей техники, постоянно повышают свою квалификацию и без труда могут диагностировать многие проблемы уже на месте и выполнить ремонт — замену основных плат, ремонт влагозащитных моделей, сложный электрический ремонт и так далее.

Для ремонта инженеры будут пользоваться сертифицированным производителями оборудованием и строго соблюдать технологию проведения работ, благодаря чему многие работы смогут произвести без пересылок на фабрики, а по завершении процесса всем клиентам предоставляется гарантия на выполненные работы и замененные комплектующие до 90 дней, уточняет компания.

"Запуск центров "Связной сервис" в собственных магазинах является частью нашей стратегии по развитию клиентского сервиса компании. Мы понимаем, что такой формат станет неотъемлемой частью магазинов будущего. В 2020 году планируется открытие еще несколько десятков таких центров в разных городах страны", — приводятся в сообщении слова директора "Связного" по сервису Андрея Агапова.