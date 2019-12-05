МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" запустил робота Анфису для работы с малым и средним бизнесом, сообщил "Прайму" представитель банка. При этом крупные российские банки в последние несколько лет активно внедряли роботов в свою деятельность, следует из опроса кредитных организаций.

"Робота тестировали с сентября, и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она выполняет все действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес-карт. Но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты", — рассказали в "Открытии".

В Газпромбанке в 2018 году внедрена платформа роботизации бизнес-процессов и в настоящее время уже более 10 роботов помогают сотрудникам банка обслуживать клиентов и повышают эффективность внутренних процессов, рассказал замначальника департамента банковских процессов кредитной организации Алексей Голубинцев.

"В розничном кредитовании роботы направляют заявки на андеррайтеров. При выпуске банковских карт они избавляют сотрудников от рутинных бизнес-операций", — пояснил он.

Московский кредитный банк (МКБ) в апреле текущего года запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий, а также в настоящее время банк запускает цифрового помощника, сообщил представитель МКБ.

"Этот инструмент поможет клиентам банка в режиме реального времени получить информацию обо всех условиях выпуска и обслуживания кредитных карт МКБ, а также будет способствовать повышению финансовой грамотности клиентов. Кроме того, бот МКБ будет помогать и в общении с соискателями на вакансии банка", — сказал начальник управления диджитал-маркетинга банка Виктор Ковязин.

Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов заявил, что у "ВТБ Капитал Инвестиции" есть робоэдвайзор с искусственным интеллектом, а в мобильном приложении уже реализован виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта. Есть чат-бот и у Райффайзенбанка, при этом кредитная организация планирует экспериментировать с технологией голосового помощника, поделились планами в банке. А "Тинькофф банк" в июне уже представил голосового помощника Олег, который должен распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы.

Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре говорил, что искусственный интеллект в Сбербанке уже в настоящее время принимает решения о выдаче кредитов физлицам в 99% случаев, а по кредитам юрлиц — в 35% случаев. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее в интервью агентству "Прайм" рассказывал, что в настоящее время в банке не осталось ни одного подразделения, где-бы не внедрялись технологии искусственного интеллекта.