МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Си Ди Лэнд контакт", которой принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун", взыскал более 2 миллионов рублей с компании "Интернет решения", владеющей онлайн-магазином Ozon.

Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, первая инстанция удовлетворила иск частично — истец требовал от Ozon 7 миллионов рублей компенсации за нарушение его исключительных прав, выразившееся в продаже мягких игрушек "Ждун" через интернет-магазин.

Иск поступил в суд еще в сентябре 2017 года. Третьим лицом к спору привлечен производитель игрушек — смоленское ООО "Аспект". Суд в ноябре 2018 года назначил оценочную экспертизу, поручив ее проведение эксперту компании "ФинансГрупп". Перед экспертом ставились две задачи: определить рыночную стоимость прав использования произведения "Ждун" при розничной продаже товаров и прав использования произведения в рекламных целях в сети интернет.

Ответчик возражал против назначения экспертизы. Он говорил, что готов заплатить за свое нарушение 10 тысяч рублей. По словам представителя Ozon, истец злоупотребляет правом, так как сам аналогичные товары не производит, а "единственной целью получения лицензии (на "Ждуна") было предъявление исков".

"Си Ди Лэнд контакт" обладает исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт.

"Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.