МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock удалил со своих страниц материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства и исключен из реестра запрещенной в РФ информации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Во вторник сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницы сайта Shutterstock по решению Генпрокуратуры от 13 ноября и по решению Роспотребнадзора от 7 октября. Доступ ограничивался на основании статьи 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предполагающей ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в РФ информации. В Роскомнадзоре позднее поясняли, что доступ к страницам сайта Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства.

"Shutterstock удалил материалы с запрещенной информацией и исключен из реестра", — сказал Ампелонский.

Shutterstock — американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку. В настоящее время в ее библиотеке содержится около 260 миллионов изображений.