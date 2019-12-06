МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Дискету с автографом основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе RR за $84 115 (около 5,5 миллиона рублей).

Отмечается, что дискета Macintosh System Tools Version 6.0 была выставлена на торги со стартовой ценой лота в $7 500 (почти полмиллиона рублей),

На дискете стоит автограф Стива Джобса.

В описании лота было указано, что дискета сохранилась в идеальном состоянии, но сам автограф немного стерся. Однако покупателю предоставят документы, подтверждающие подлинность автографа.

Дискета представляет собой особую ценность из-за того, что Джобс не любил давать автографы и делал это крайне редко.

Стив Джобс был американским предпринимателем, изобретателем и промышленным дизайнером. родился в 1955 году в СанФранциско, умер 5 октября 2011 года.