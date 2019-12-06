МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" и BBC Studios заключили многолетнее соглашение, которое предоставит компании права на показ контента в РФ и странах СНГ, сообщается на официальном сайте компании.

"Сегодня вместе с BBC Studios мы объявили о новом соглашении, согласно которому сервис КиноПоиск HD будет эксклюзивно показывать более 100 часов в год совершенно новых премиальных драм, комедий и детских фильмов BBC", — отмечает компания.

Партнерство также включает соглашение о производстве "Яндексом" контента на основе сценарных форматов BBC Studios. Новые возможности будут доступны пользователям, у которых есть подписка на КиноПоиск и на сервис Яндекс.Плюс.

Кроме того, КиноПоиск HD также станет эксклюзивной российской площадкой для показа популярного сериала "Доктор Кто" по подписке. Новый сезон сериала выйдет в онлайн-кинотеатре 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. Подписчики КиноПоиск HD смогут посмотреть на сервисе все 12 сезонов "Доктора Кто".

"Яндекс" приобрел КиноПоиск в 2013 году, а в 2015 году добавил на сайт функцию видеосервиса. На данный момент онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD предлагает зрителям более 9 тысяч фильмов и сериалов.