МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В России в следующем 2020 году услуги мобильной связи могут подорожать на 17-18%. Причиной является, среди прочего, то, что операторам предстоят расходы на реализацию требований законопроекта Яровой и закона об устойчивом рунете. Такие прогнозы сделало аналитическое агентство Content Review.

"Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию "пакета Яровой" и закона о суверенном интернете", — сообщает агентство.

По мнению аналитиков, подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.

В частности, одним из факторов роста тарифов станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это относится к электроэнергии и горюче-смазочных материалам, а также динамики российской национальной валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.

Еще одним фактором являются расходы операторов в связи с необходимостью исполнять требования законов — в первую очередь, "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете.

"Сложность реализации данных законов заключается в отсутствии регламентирующей документации и производственных мощностей, однако операторы закладывают расходы на реализацию данных законотворческих инициатив в тарифы, избегая резкого повышения цен", — пишет агентство.

Еще одним фактор — последствия повышения НДС в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга. Также давление на цены оказывают новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья.

"Долгосрочные факторы (роста тарифов — ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 миллиардов рублей, большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G", — добавляет агентство.