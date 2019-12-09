Система денежных переводов "Юнистрим" недоступна для клиентов из-за технических работ
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Система денежных переводов "Юнистрим" недоступна для клиентов в связи с проведением плановых технических работ, сообщается на сайте сервиса.
"Сервис онлайн-переводов в данный момент недоступен из-за плановых технических работ, направленных на улучшение сервиса. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.
Юнистрим — одна из крупнейших в России систем денежных переводов. Дивизион денежных переводов был создан на базе банка Юниаструм в 2001 году. Клиенты Юнистрим обслуживаются в 150 тысячах пунктов в 90 странах мира.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191209/830660857.html