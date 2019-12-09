Управляющий Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов о том, почему важно своевременно адаптироваться к новым технологическим трендам на финансовых рынках

От первых монет до появления банкнот у человечества ушло 2400 лет. От банкнот до первой пластиковой карты 300 лет. От карты до появления первой криптовалюты всего 30 лет.

Словом, мы живем в очень динамично развивающемся мире, новые технологии и инновации стремительно меняют мир вокруг нас. Банковский сектор не исключение — регуляторам и банкам пора осознать простой факт того, что скорость изменений будут только увеличиваться, и речь уже не идет о столетиях и даже не о десятилетиях. "Старожилам" рынка надо перестать разглядывать в финтехе агрессивных революционеров, а принять технологии как важную эволюционную составляющую. Регуляторам также важно развивать регуляторные технологии (regtech), чтобы соответствовать новым вызовам и требованиям быстро меняющегося финансового сектора.

Появление финтеха — это эволюционный процесс. Эти компании не появились из ниоткуда. Мобильные телефоны и интернет сильно изменили поведенческую модель потребителей финансовых услуг — все больше клиентов стало уходить в онлайн. Так, например, по разным данным, сегодня до 75% клиентов предпочитают мобильный банк как основное средство коммуникации с банками. На новом для себя поле банки столкнулись с новыми игроками в виде IT-компаний, которые и предложили то, что сегодня мы называем финансовыми технологиями или финтехом. Будучи более технологичными и менее бюрократичными, финтех-компании начали активно отвоёвывать у банков их исконные ниши P2P-переводов, платежей, микрозаймов, PFM и других. Все эти победы финтеха не обошли внимания венчурных инвесторов. Поэтому неудивительно, что если инвестиции в финтех в 2010 не превышали 2 миллиардов долларов, то уже в 2018 они составили 53 миллиарда. Без сомнения, финтех будет и дальше набирать обороты и очень быстро менять ландшафт финансового сектора.

На мой взгляд, наибольшая угроза для банков исходит от BigTech. В отличие от финтех-компаний, предлагающих одно или несколько решений, крупные технологичные гиганты, как Facebook, Amazon, Apple или Alibaba, уже имеют огромную экосистему, клиентскую базу, big data, экспертизу, лобби, запас финансовой прочности и амбиции откусить кусок банковского "пирога". Многие прогрессивные банки уже начали понимать это и активно интегрируются или покупают успешные финтех-компании. Инициативы по адаптации регуляторной среды (пример PSD2) также дадут толчок развития сотрудничества финтеха и банков.

Сейчас наступил очень важный момент для игроков и регуляторов. На банковский сектор действительно надвигается шторм изменений, принесенных новыми технологиями. Эволюция не прощает зазевавшихся и чересчур самоуверенных. Есть много примеров, когда, казалось бы, непотопляемые лидеры рынка не успевали, не замечали или не хотели реагировать на инновационные тренды или новые технологии в своих индустриях. Сейчас эти кейсы преподают в бизнес школах как яркие примеры в категории "failed due to lack of innovation". Примеров множество. Наиболее показательные Kodak, Nokia, Blockbuster, Xerox, Polaroid.

Это хорошо, когда менее приспособленные компании и банки уходят с рынка, давая место дешевым и удобным инструментам. Но важно, чтобы финансовый сектор не пострадал от проблем ухода игроков. Проактивные регуляторы уже "прививаются", активно создавая финтех-лаборатории и экосистемы вокруг них, что позволит им безболезненно и самое главное своевременно адаптироваться к новым трендам и изменениям на рынке.

Казахстан основательно подошел к решению этого вопроса и создал международный финансовый центр, который работает на основе общего права, одно из преимуществ которого — наиболее благоприятные условия для венчурных инвестиций. В международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), который позиционируется как региональный финтех-хаб, создан специальный независимый финансовый регулятор с гибкими подходами к регулированию. Работает режим "песочницы", которая позволяет развивать финансовые и регуляторные технологии, а также работают программы инкубации и акселерации стартапов, которые реализовываются с партнерами международного уровня, такими как VISA, Seedstars и Startupbootcamp.

В центре наращивается международная экспертиза, привлекаются крупные международные партнёры. Так, МФЦА принимает участие в работе глобальной организации GFIN, объединяющей опыт всех "песочниц" мира, является одним из участников Global Blockchain Business Council — ведущей отраслевой ассоциации экосистемы блокчейн-технологий, объединяющей инновационные организации и их основателей из более чем 50 стран мира.

Блокчейн-технологии вообще представляют большой интерес для МФЦА, одним из участников и партнеров является компания Bitfury, а регулятор уже разработал ряд правил для блокчейн-решений, например, в сфере криптовалютных биржевых операций. МФЦА приветствует инвесторов и технологические компании, нацеленные на развитие финансового сектора – как традиционного, так и инновационного. Мы создаем открытый свободный рынок, а происходящая на наших глазах эволюция финансовых инструментов — следствие такой рыночной свободы.