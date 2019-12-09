МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Компания Amazon обвинила президента США Дональда Трампа в давлении на Пентагон в иске, оспаривающем решение минобороны по контракту на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, следует из текста иска, опубликованного в базе судебных документов.

В конце ноября агентство Блумберг сообщило, что компания Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.

Согласно опубликованному документу, компания утверждает, что, принимая решение заключить контракт с Microsoft, Пентагон допустил "вопиющие ошибки почти по каждому фактору оценки, игнорируя уникальные преимущества предложения AWS (дочерняя компания Amazon — ред.) и закрывая глаза на явные недостатки в предложении Microsoft по выполнению технических требований" по контракту.

При этом, по мнению компании, эти ошибки являются не только результатом "произвольного или неправомерного" принятия решения.

"Они были результатом ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который то и дело критиковал (Amazon — ред.) как на публике, так и "за кулисами", чтобы увести контракт на программу совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) от AWS, чтобы навредить считающемуся его политическим врагом Джеффри Безосу, основателю и исполнительному директору материнской компании AWS — Amazon.com, Inc", — говорится в документе.

"Вопрос заключается в том, следует ли разрешать президенту Соединенных Штатов использовать бюджет министерства обороны для достижения своих личных и политических целей", — добавляет компания.

Компания Microsoft получила военный контракт суммой 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.

Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.