МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии текущего года отразил более двух тысяч кибератак, говорится в презентации старшего вице-президента банка Юлии Чупиной.

При этом в 2018-2019 годах Сбербанку удалось спасти от хакеров 67 миллиардов рублей клиентов.

Отмечается, что эффективность системы мониторинга и предотвращения мошенничества составляет 96%, что является одним из лучших показателей в мире.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов банка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".