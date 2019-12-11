Сбербанк в I полугодии отразил более 2 тыс кибератак
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии текущего года отразил более двух тысяч кибератак, говорится в презентации старшего вице-президента банка Юлии Чупиной.
При этом в 2018-2019 годах Сбербанку удалось спасти от хакеров 67 миллиардов рублей клиентов.
Отмечается, что эффективность системы мониторинга и предотвращения мошенничества составляет 96%, что является одним из лучших показателей в мире.
На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов банка являются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191211/830670762.html