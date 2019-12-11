МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Американское министерство юстиции рассмотрит планируемую сделку компании Google по покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit на предмет возможных антимонопольных нарушений. Об этом в среду сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Отмечается, что проверка будет инициирована на основании жалоб, поданных несколькими организациями по защите прав потребителей. В частности, речь идет о компании Public Citizen и Center for Digital Democracy. они жалуются на то, что использование технологий Fitbit даст Google собирать еще больше данных об пользователях на территории США.

Напомним, что о намерении Alphabet (материская компания Google) купить Fitbit стало известно в конце октября. предполагаемая сумма сделки — $2,1 миллиарда.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком и Эриком Фридманом в штате Калифорния (США), основное направление деятельности — производство "умных" аксессуаров, которые позволяют следить за здоровьем.

В группу Alphabet входит Google со своей поисковой системой, а также Android, Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.