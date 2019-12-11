МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. "Мегафон", "Ростелеком", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и МТС подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России, говорится в сообщении компаний.

Предполагается, что стороны получат равные доли в СП. "Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. "При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором", — подчеркивается в сообщении.

"Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр", — говорится в сообщении. Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений, уточняют компании.