МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. "Рамблер Интернет Холдинг" и стриминговый сервис Twitch ведут переговоры о мировом соглашении по иску, который был подан холдингом к сервису на сумму в 180 млрд рублей.

"На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", — цитирует пресс-служба главу спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича.

"Наш иск к Twitch — защита исключительных прав на трансляции матчей Английской Премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями. Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена", — добавил Гершкович.

Напомним, что в августе текущего года иск от компании "Рамблер" был подан к Twitch по вопросу защиты авторских и/или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, был зарегистрирован Московским городским судом.

Суд в качестве обеспечительной меры наложил временный запрет показывать матчи Английской футбольной Премьер-лиги компании Twitch. Rambler Group владеет правами на показ в России Английской футбольной Премьер-лиги. Следующее судебное заседание суда назначено на 20 декабря.

Первоначально "Рамблер" требовал у суда только блокировку сервиса, но итоговую компенсацию определит суд, позднее появились и финансовые претензии.

Twitch является крупнейшей платформой видеостриминга в мире и России, владелец — американский гигант Amazon. Месячная аудитория сервиса на территории России оценивается в 5 млн человек старше 12 лет. В мире — более 600 млн посетителей в месяц.