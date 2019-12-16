МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") начал рассылать абонентам сообщения о повышении тарифов с 16 января — об этом пишут пользователи в соцсетях, такое сообщение получил и корреспондент РИА Новости.

В пресс-службе "Вымпелкома" РИА Новости сказали, что компания вынуждена повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры. "В соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлиял целый ряд факторов, среди которых затраты на "закон Яровой", планируемые расходы на реализацию закона об устойчивом функционировании российского сегмента сети интернет и так далее, мы вынуждены пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в 2020 году", — сказали в пресс-службе "Вымпелкома".

"Указанные факторы прямо влияют на формирование стоимости услуг и не позволяют компенсировать затраты на интенсивное развитие инфраструктуры, обусловленные постоянно растущими клиентскими потребностями: а мы видим, что несмотря на инфляционные процессы, потребление в телекоме растёт сильнее, и цены на единицы услуг связи ежегодно снижаются", — добавили в пресс-службе "Вымпелкома".

В МТС воздержались от комментариев о том, планирует ли компания также повысить тарифы в 2020 году. В "Мегафоне" и Tele2 пока не ответили на запрос РИА Новости. В колл-центрах трех компаний сказали, что информации о повышении тарифов пока не поступало.

Вместе с тем, как ранее сообщало аналитическое агентство Content Review, операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги – это обусловлено, в том числе, затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу Content Review, в 2020 году услуги мобильной связи в РФ могут подорожать на 17-18%. Аналитики полагают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.