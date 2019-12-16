МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Сотовая связь в России в 2019 году стала менее доступной, а средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал по сравнению с декабрем 2018 года на 6% — до 270 рублей с 255 рублей, показало исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Для расчета индекса аналитики принимают наиболее доступные пакетные тарифы на мобильную связь для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. В частности, рассматриваются тарифы четырех федеральных операторов связи: МТС, "Мегафона", "Билайна" и Tele2, а в Крыму — Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл". Из этих данных вычисляется средняя стоимость тарифа для каждого из регионов РФ.

"Начиная с 2018 года тарифы только растут. Это результат ценовых войн, развязанных участниками рынка в отдельных регионах, что значительно ударило по выручке операторов. Операторы упустили возможность безболезненно отказаться от безлимитных тарифов и теперь находятся в ловушке: избыточная ценовая конкуренция в прошлом приводит к необходимости повышать цены, а безлимитные тарифы значительно снизили возможности операторов диверсифицировать тарифную линейку", — приводятся в сообщении слова руководителя Content Review Сергея Половникова.

В рамках исследования Content Review рассчитало и индекс доступности связи по итогам 2019 года, также отразивший подорожание тарифов. Индекс представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к средним доходам граждан (по данным Росстата): чем он ниже, тем доступнее в регионе мобильная связь.

"Индекс доступности связи в РФ по сравнению с декабрем 2018 года увеличился с 5,9 до 6,4, что означает, что россияне стали тратить на услуги мобильной связи чуть больший процент своего ежемесячного дохода. Это связано, в том числе, и с замедлением роста доходов населения, в прошлом именно он компенсировал последствия подорожания тарифов", — говорится в сообщении Content Review.

Отмечается, что в Центральном федеральном округе индекс подскочил сразу на 2,3 балла, а наименее доступной связь оказалась в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. При этом доступнее связь стала в Уральском и Дальневосточном федеральных округах, где индекс снизился на 0,4 и 0,8 пункта соответственно, а в тройку регионов с наиболее доступными ценами на связь вошли Сахалинская область и Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.