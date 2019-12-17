"Яндекс" представил большое поисковое обновление
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Яндекс" представил новую версию поискового сервиса под названием "Вега", позволяющую, в частности, хранить веб-документы.
"В этом обновлении мы соединили передовые разработки "Яндекса" — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов", — рассказал в ходе презентации руководитель поискового портала "Яндекса" Андрей Стыскин.
По его информации, доля поиска "Яндекса" на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%.
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Обновленная поисковая система работает на базе нейросетей, которые распределяют документы из базы по "смысловым кластерам". За счет высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое.
В мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает полный текст запроса в момент, когда человек только набирает первые слова, и позволяет сформировать результаты поиска заранее и показать их пользователю, когда он нажмет кнопку "Найти".
"Яндекс" внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавелся асессорами-экспертами в различных областях, которые будут оценивать, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на ту или иную тему. "Вердикты асессоров-экспертов — ключевой сигнал для обучения нового алгоритма", — отметили в компании.
Помимо этого, "Яндекс" обновил сервисы "Район" и "Услуги". В" Районе" появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома, а "Услуги" научились показывать предложения услуг на карте. Так "Яндекс" может решать онлайн разные задачи: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191217/830700910.html