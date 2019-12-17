МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Японская компания Fujifilm Holdings рассматривает возможность покупки подразделения Hitachi Ltd., специализирующегося на производстве медицинского оборудования, пишет агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя Fujifilm.

Агентство отмечает, что представитель Fujifilm, комментируя сообщения в японских СМИ о возможной сделке, подтвердила, что компания рассматривает возможность приобретения и раскроет информацию, когда будет принято решение.

"Стоимость сделки составит около 170 миллиардов иен (1,56 миллиарда долларов)", — в то же время сказал агентству источник.

Японская Fujifilm основана в 1934 году и специализируется на продукции, связанной с фотографией и изображениями. Компания также занимаемся инновациями в области медицины, материалов с широкими функциональными возможностями, а также в других высокотехнологичных областях.

Корпорация Hitachi Ltd. основана в 1910 году. Штаб-квартира расположена в Токио. Подразделения корпорации представлены в таких сферах, как энергетика, финансы, здравоохранение, градоустройство, социальная инфраструктура.