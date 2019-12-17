МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Компания "Нетрис" (разработчик проектов видеонаблюдения для "умных городов", входит в группу компаний "Ростелеком") и NtechLab (разработчик биометрических технологий, 12,5% владеет "дочка" ГК "Ростех") договорились о партнерстве, в рамках которого планируют внедрить технологию распознавания лиц в уличные камеры ряда регионов РФ, говорится в сообщении компаний, поступившем в РИА Новости.

В нем отмечается, что алгоритм FindFace от NtechLab на базе программного обеспечения "Нетрис" уже работает на 250 видеопотоках с камер городского наблюдения Тюмени. Основным пользователем видеоаналитики является МВД Тюменской области, однако в дальнейшем возможно подключение дополнительного функционала для других ведомств. В числе возможных направлений работы — использование распознавания лиц на городском транспорте для сбора данных о пассажиропотоке, настроении и удовлетворенности пассажиров.

Как говорится в сообщении, интеграция алгоритма FindFace с системами городского видеонаблюдения позволяет в режиме реального времени с высокой точностью распознавать лица в потоке видео вне зависимости от количества человек, находящихся перед камерой. Результаты распознавания могут сравниваться с базами данных правоохранительных органов, при обнаружении совпадения сотрудники органов правопорядка мгновенно получат оповещение. Весь процесс от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала займет не более двух секунд, обещают компании.

"По информации департамента информатизации Тюменской области, (…) в результате внедрения и использования правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" по итогам 10 месяцев 2019 года на территории областного центра на 62% сократилось количество административных правонарушений, на 5,9% сократилось общее количество преступлений, совершаемых в местах установки камер видеонаблюдения, из которых по "горячим следам" раскрыто 14 преступлений (данные УМВД по Тюменской области)", — говорится в сообщении.

"Алгоритм FindFace применяется в Тюмени на 250 видеопотоках с камер – таким образом, административный центр Тюменской области является одним из наиболее крупных проектов в России по уровню распространенности системы распознавания лиц. Его внедрение предоставляет правоохранительным органам дополнительные возможности по розыску преступников и способствует повышению уровня городской безопасности субмиллионника", — приводятся в сообщении слова гендиректора NtechLab Александра Минина.

Гендиректор "Нетрис" Александр Долгих отметил, что в 2020-2022 годах ожидается значительное развитие платформ видеонаблюдения "Нетрис" с аналитикой NtechLab в городах с населением от 100 тысяч человек.