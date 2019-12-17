МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались с 18.04 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в Японии, США, Великобритании и некоторых других европейских странах.

Больше всего жалоб поступило на проблемы с работой веб-сайта (47%). Также пользователи жалуются на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (33%) и Android (18%).

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.