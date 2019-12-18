МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Сергей Солонин, который с 15 января покинет пост генерального директора Qiwi, сохранит контрольный пакет в компании, может продать часть акций, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

"Нет, речи о продаже контрольного пакета акций не идет и намерений таких нет. Сергей верит в компанию и уверен, что она будет развиваться так же стремительно, как и сейчас. Однако через несколько лет рынок снова кардинально изменится, и для того, чтобы Qiwi были готовы к этому, Сергей намерен полностью посвятить свое время долгосрочному стратегическому планированию на перспективу от 5 лет и дальше", — заявил собеседник агентства.

"Частично акции будут продаваться, но речь идет об акциях формы F-3, которые недавно были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Продажа данных акций осуществляется исключительно по личным причинам", — добавил он.

По словам представителя бизнесмена, назначение Бориса Кима на должность генерального директора станет логичным шагом в стратегии развития группы и позитивно отразится на результатах бизнеса. Недавно Ким реализовал небольшую часть акций, вместе с тем отметил он. "Ким зарегистрировал 750 тысяч акций по правилу 144а, на данный момент продано 46 тысяч. Продажа была запланирована и носит исключительное личные причины. Продажа акций не означает выход или намерения по выходу Кима из бизнеса", — сказал представитель Солонина.

Председатель совета директоров Qiwi Борис Ким 15 января сменит Сергея Солонина на посту генерального директора, Солонин останется членом совета директоров, сообщила Qiwi ранее в среду.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платёжных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме. Сеть Qiwi включает свыше 22,3 миллиона виртуальных кошельков и более чем 136 тысяч терминалов и точек приема платежей.