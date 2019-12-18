МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. "Рамблер Интернет Холдинг" (Rambler Group) отзывает иск к стриминговой платформе Twitch (США) на сумму в 180 миллиардов рублей о правах на трансляции матчей Английской футбольной Премьер-лиги (АФП).

Стороны заключили мировое соглашение, сообщает медиахолдинг в четверг. "Матч ТВ" и Twitch не заблокируют из-за претензий "Рамблера": спорный контент удален

В августе Rambler Group, которой принадлежат эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ на территории России, подала исковое заявление к Twitch о прекращении незаконного размещения в стране видеоконтента, права на который принадлежат "Рамблеру". Помимо этого медиахолдинг требовал выплатить компенсации в связи с пиратскими трансляциями матчей АПЛ на Twitch с августа по ноябрь текущего года.

"Стороны спора согласились провести переговоры в рамках внесудебного урегулирования претензий "Рамблера". По итогам переговоров Rambler Group и видеостриминговый сервис Twitch подписали соглашение об урегулировании спора. Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, Rambler Group отзывает иск. Условия соглашения удовлетворяют обе стороны. Кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты", — сообщает Rambler Group.

Ранее в среду в Роскомнадзоре агентству РИА новости говорили, что после обращения ведомства Twitch удалил контент, права на которые отстаивает компания "Рамблер".

"Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми "Okko Спорт" (раздел онлайн-кинотеатра Okko – ред.) сможет встроиться в эту модель контента. Мне также хотелось бы призвать пользователей сообщать о правонарушениях – от их участия зависит чистота платформы и легальность ее контента", — цитирует пресс-служба слова руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича.

"Twitch, как информационный посредник, продолжит ответственно исполнять свои обязательства, и, как и всегда в подобных ситуациях, ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования своего сервиса, а также удаление любого нелегального контента. Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group. Мы продолжим концентрироваться на предоставлении российским пользователям качественного контента", — в свою очередь отметила пресс-служба Twitch.